Un cult movie di Ingmar Bergman con Liv Ullmann

Soluzione 19 lettere : SCENE DA UN MATRIMONIO

Scene da un matrimonio (Scener ur ett äktenskap) è una miniserie televisiva svedese scritta e diretta da Ingmar Bergman. Trasmessa nel 1973 in sei puntate della durata complessiva di 281 minuti, fu successivamente ridotta per il cinema in una versione di 167 minuti, divisa in sei capitoli.

