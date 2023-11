La definizione e la soluzione di: Le lingue come russo e croato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SLAVE

Significato/Curiosita : Le lingue come russo e croato

Classificazione della lingua croata è la seguente: lingue indoeuropee lingue slave lingue slave meridionali lingue slave sud-occidentali lingua croata secondo lo... Classificazione dellala seguente:indoeuropeeslaveslave meridionalislave sud-occidentalisecondo lo... Le lingue slave sono un gruppo di idiomi appartenenti alla famiglia delle lingue indoeuropee. Vengono, a volte, inserite nell'ipotetica sottofamiglia delle lingue balto-slave a causa di molteplici similitudini isoglottiche con le lingue baltiche, sebbene non vi siano altri tipi di legami tra i due gruppi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Le lingue come russo e croato : lingue; come; russo; croato; Una delle due lingue ufficiali dell Afghanistan; Lo sono le lingue come l italiano e lo spagnolo; Le lingue derivate dal latino parlate dal popolo; Una delle lingue ufficiali dell Iraq; Una delle lingue parlate nella regione dei Grigioni; Felice come una Pasqua; Una come Barbie; Soffiare come un mantice; I preti come papa Francesco; vera pianta grassa come l agave; Il Majakovskij poeta russo ; Un grande lago russo ; Diffuso nome russo ; Vocali in russo ; Il Michail Jur evic del romanticismo russo ; Il nome croato dell isola di Veglia; Lovro von... direttore d orchestra croato ; Iato in croato ; Iato di croato ; Una lingua come il croato e il serbo;

Cerca altre Definizioni