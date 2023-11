La definizione e la soluzione di: Il lavoro svolto da casa anziché in ufficio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SMART WORKING

Significato/Curiosita : Il lavoro svolto da casa anziche in ufficio

Il lavoro agile chiamato anche con lo pseudoanglicismo di smart working, è una forma di telelavoro definito nell'ordinamento italiano come: Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

