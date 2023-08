Il fatto che si è svolto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fatto che si è svolto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ACCADUTO

Significato/Curiosita : Il fatto che si e svolto

il fatto quotidiano è un quotidiano italiano fondato nel 2009 da marco travaglio, peter gomez, marco lillo, furio colombo, bruno tinti, cinzia monteverdi... Attore bambino (en) è accaduto in europa, su imdb, imdb.com. (en) è accaduto in europa, su allmovie, all media network. (en) è accaduto in europa, su rotten... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il fatto che si è svolto : fatto; svolto; Perfettamente compreso e fatto proprio; Gli effetti e gli eventi che seguono un fatto ; fatto in maniera non corretta; Non fatto ad hoc; Non mi avete fatto brano di Ermal Meta e Moro; Stage per liceali svolto in parallelo alle lezioni; Il risvolto nella sartoria francese fra; Certificano una vendita o un servizio svolto ; Risvolto esterno delle tasche; Il risvolto della tasca;

Cerca altre Definizioni