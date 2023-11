Lavora d ascia e di martello

L'incudineiltrovarsi tra due opzioni ugualmente pericolose. l'espressione metaforicachiaramente derivata dall'ambientedel fabbro...

Il carpentiere, formalmente carpentiere edile, è un artigiano specializzato, solitamente impiegato nei cantieri soprattutto nel campo dell'edilizia. Può essere titolare di una impresa edile o lavorare come dipendente della stessa, anche nel caso di impresa artigianale. Quando il carpentiere fa richiesta per lavorare in una ditta deve presentare il diploma (possibilmente in scuole tecniche) e successivamente deve presentare un apprendistato di minimo 2 anni, se invece ha una propria ditta può lavorare senza qualifiche.