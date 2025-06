Vi lavora il maestro d ascia nei cruciverba: la soluzione è Falegnameria

FALEGNAMERIA

Curiosità e Significato di Falegnameria

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Falegnameria, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Falegnameria? La falegnameria è l'arte di lavorare il legno, creando mobili, strutture e oggetti con cura e precisione. Un maestro d'ascia, specializzato in questo mestiere, trasforma i tronchi e i pezzi di legno in opere funzionali o decorative. È un settore che combina abilità manuale e creatività, fondamentale per l'edilizia e l'arredamento. La falegnameria rappresenta quindi un'arte antica e sempre attuale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il laboratorio con le seghe e le pialleVi si effettuano le impiallacciatureVi lavora il fotografoVi lavora il deejayVi lavora il personale di terra

Come si scrive la soluzione Falegnameria

F Firenze

A Ancona

L Livorno

E Empoli

G Genova

N Napoli

A Ancona

M Milano

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

