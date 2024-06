Lavora d ascia

: Può essere titolare di una impresa edile o lavorare come dipendente della stessa, anche nel caso di impresa artigianale. Quando il carpentiere fa richiesta per lavorare in una ditta deve presentare il diploma (possibilmente in scuole tecniche) e successivamente deve presentare un apprendistato di minimo 2 anni, se invece ha una propria ditta può lavorare senza qualifiche. Il carpentiere, formalmente carpentiere edile, è un artigiano specializzato, solitamente impiegato nei cantieri soprattutto nel campo dell'edilizia.

Italiano: Sostantivo: carpentiere ( approfondimento) m sing . (professione) operaio specializzato nella costruzione di strutture in legno e metallo. (marina) marinaio specializzato nella costruzione di strutture in legno. Sillabazione: car | pen | tiè | re. Pronuncia: IPA: /karpen'tjre/ . Etimologia / Derivazione: dal latino carpentarius, derivazione di carpentum ossia "carro" . Sinonimi: (termine marina) falegname.