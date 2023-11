Le insurrezioni del 1848

Conosciuta anche come rivoluzioneo moti, fu un'ondata di moti rivoluzionari avvenuti nella metàxix secolo contro i regimi assolutisti...

I moti di Stonewall (Stonewall riots), chiamati anche nel loro insieme dal movimento gay statunitense rivolta di Stonewall (Stonewall uprising) o semplicemente Stonewall, furono una serie di violenti scontri fra gruppi di persone della comunità LGBTQIA+ e la polizia a New York. Il primo scontro avvenne la notte fra il 27 e il 28 giugno 1969 poco dopo l'1:20, quando la polizia irruppe nello Stonewall Inn, un bar gay in Christopher Street nel Greenwich Village, un quartiere del distretto di Manhattan a New York.