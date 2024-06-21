Vi si rifugiò Pio IX nel 1848 fuggendo da Roma

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi si rifugiò Pio IX nel 1848 fuggendo da Roma

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vi si rifugiò Pio IX nel 1848 fuggendo da Roma' è 'Gaeta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GAETA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi si rifugiò Pio IX nel 1848 fuggendo da Roma" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si rifugiò Pio IX nel 1848 fuggendo da Roma". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Gaeta? Nel 1848, durante le rivolte, Pio IX trovò rifugio in una località che divenne simbolo di protezione e speranza, lontano dai tumulti di Roma. Questo luogo, noto per il suo forte e la sua posizione strategica, rappresentò un punto di salvataggio per il papa in un momento di grande crisi. La sua fuga segnò un episodio importante della storia italiana e della Chiesa.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Vi si rifugiò Pio IX nel 1848 fuggendo da Roma nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Gaeta

Se la definizione "Vi si rifugiò Pio IX nel 1848 fuggendo da Roma" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si rifugiò Pio IX nel 1848 fuggendo da Roma" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Gaeta:

G Genova A Ancona E Empoli T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si rifugiò Pio IX nel 1848 fuggendo da Roma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Porto del TirrenoCittà e golfo a nord di NapoliGolfo a nord di NapoliVi si rifugiò Pio IXVi si rifugiò Bettino CraxiVi si costruiscono naviVi si possono adottare cuccioli senza padroniVi si specchia Lucerna