La Soluzione ♚ Una vittoria dei Piemontesi nel 1848 La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GOITO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Una vittoria dei Piemontesi nel 1848. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GOITO

Significato della soluzione per: Una vittoria dei piemontesi nel 1848 Goito (Gùit in dialetto alto mantovano) è un comune italiano di 9 987 abitanti della provincia di Mantova in Lombardia. Fa parte dei comuni dell'Alto Mantovano. Per estensione si trova al terzo posto tra i comuni della provincia di Mantova. La località è sempre stata un importante snodo viario, vista la sua posizione strategica sulla sponda destra del Mincio, lungo tre direttrici principali: la "strada napoleonica interprovinciale Mantova-Brescia" (poi strada statale 236 Goitese), il percorso che collega Mantova (16 km a sud) e il lago di Garda (26 km a nord) e il tracciato dell'antica via Postumia fra Cremona (65 km a sud-ovest) e Verona (40 km a nord-est).

Altre Definizioni con goito; vittoria; piemontesi; 1848;