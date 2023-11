Le frasi messe fra parentesi

su antoniodecurtis.org. url consultato il 27 aprile 2015. ^celebri di totò:famose battute dei film di totò, su spazioinwind.libero.it. url...

Le proposizioni incidentali (o incisive) sono proposizioni che risultano accessorie rispetto al periodo cui sono inserite. Di solito sono poste tra due stessi segni di punteggiatura. Segni che possono essere: due virgole, due lineette o due parentesi. Proprio da "parentesi" le proposizioni incidentali sono dette parentetiche. Es: secondo me, se non mi sbaglio, come al solito, come avevo previsto, si sa che, sia detto tra noi, a quanto pare... Il suo nome deriva dal latino "incidere", cioè "cadere dentro". Di solito serve come chiarimento, osservazione o commento della frase.