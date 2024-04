La definizione e la soluzione di 6 lettere: Stanno da soli nei periodi. INCISI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Le proposizioni incidentali (o incisive) sono proposizioni che risultano accessorie rispetto al periodo cui sono inserite. Di solito sono poste tra due stessi segni di punteggiatura. Segni che possono essere: due virgole, due lineette o due parentesi. Proprio da "parentesi" le proposizioni incidentali sono dette parentetiche. Es: secondo me, se non mi sbaglio, come al solito, come avevo previsto, si sa che, sia detto tra noi, a quanto pare... Il suo nome deriva dal latino "incidere", cioè "cadere dentro". Di solito serve come chiarimento, osservazione o commento della frase.

