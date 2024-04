La Soluzione ♚ Lo sono le Messe solenni La definizione e la soluzione di 7 lettere: Lo sono le Messe solenni. CANTATE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo sono le messe solenni: La cantata è una forma musicale vocale di origine italiana tipica della musica barocca, formata da una sequenza, di brani come arie, recitativi, duetti, cori e brani strumentali. Ha una certa affinità con l'opera barocca, ma l'esecuzione avviene senza apparato scenico e lo spettacolo è di dimensioni minori. Le cantate possono essere profane e avere soggetto mitologico o morale, oppure sacre, ispirate perlopiù a vicende tratte dalle Sacre Scritture, in latino o in lingue moderne. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La cantata è una forma musicale vocale di origine italiana tipica della musica barocca, formata da una sequenza, di brani come arie, recitativi, duetti, cori e brani strumentali. Ha una certa affinità con l'opera barocca, ma l'esecuzione avviene senza apparato scenico e lo spettacolo è di dimensioni minori. Le cantate possono essere profane e avere soggetto mitologico o morale, oppure sacre, ispirate perlopiù a vicende tratte dalle Sacre Scritture, in latino o in lingue moderne. cantate f plur plurale di cantata Voce verbale cantate seconda persona plurale dell'indicativo presente di cantare seconda persona plurale dell'imperativo di cantare participio passato femminile plurale di cantare Etimologia / Derivazione (sostantivo) vedi cantata

La risposta a Lo sono le Messe solenni

CANTATE

C

A

N

T

A

T

E

