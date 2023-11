La definizione e la soluzione di: Feroci cetacei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ORCHE

Significato/Curiosita : Feroci cetacei

Recenti sulle origini degli ippopotamidi suggeriscono che ippopotami e cetacei condividano un antenato comune semi-acquatico che si sarebbe differenziato... Recenti sulle origini degli ippopotamidi suggeriscono che ippopotami econdividano un antenato comune semi-acquatico che si sarebbe differenziato... L'orca (Orcinus orca Linnaeus, 1758) è un mammifero marino appartenente alla famiglia dei delfini (cetacei odontoceti). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Feroci cetacei : feroci; cetacei; Animale a sette teste che tagliate rinascevano più feroci ; Divorare dilaniando coi denti come animali feroci ; Quelle da soma non sono feroci ; I tour per osservare gli animali feroci ; feroci , bestiali; Una nave per la caccia ai cetacei ; cetacei noti per la loro intelligenza e socialità; Enorme vasca per cetacei ; Un enorme vasca per cetacei ; Stile di nuoto da cetacei ;

Cerca altre Definizioni