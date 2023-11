La cresta dei monti

Linea rettabalcani a ovest della cima srebarna glava. successivamente il confine correva lungobalcani e ad...

La cresta, anche detta crinale o dorsale, è, in topografia e in geologia, la linea immaginaria che unisce tutti i punti più elevati di un rilievo montuoso, collinare o sopraelevato e che separa tra loro due versanti elevati opposti. Oltre ad avere dimensioni molto variabili, le creste possono essere, a seconda dei casi, di origine deposizionale, erosiva, tettonica o una combinazione di questi fattori, ed essere costituite da substrato, sedimenti sciolti, lava o ghiaccio. Vi sono creste singole e altre che invece fanno parte di sistemi più complessi; le creste possono essere suddivise in elementi geomorfologici o strutturali più piccoli.