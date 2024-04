La definizione e la soluzione di 5 lettere: Si allineano sugli scaffali. LIBRI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina.Il libro è il veicolo più diffuso del sapere. L'insieme delle opere stampate, inclusi i libri, è detto letteratura. I libri sono pertanto opere letterarie. Nella biblioteconomia e scienza dell'informazione un libro è detto monografia, per distinguerlo dai periodici come riviste, bollettini o giornali. Un negozio che vende libri è detto libreria, termine che in italiano indica anche il mobile usato per conservare i libri. La biblioteca è il luogo usato per conservare e consultare i libri. ...

libri ( approfondimento) m pl

plurale di libro Ars amatoria è in tre libri

Voce verbale

libri

seconda persona singolare dell'indicativo presente di librare prima persona singolare del congiuntivo presente di librare seconda persona singolare del congiuntivo presente di librare terza persona singolare del congiuntivo presente di librare terza persona singolare dell'imperativo di librare

Sillabazione

lì | bri

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) vedi libro

(voce verbale) vedi librare

Sinonimi