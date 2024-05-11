Vittoria di Carlo Alberto sugli austriaci

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vittoria di Carlo Alberto sugli austriaci' è 'Pastrengo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASTRENGO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vittoria di Carlo Alberto sugli austriaci" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vittoria di Carlo Alberto sugli austriaci". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Pastrengo? Pastengo rappresenta un episodio storico legato alla vittoria di Carlo Alberto sugli austriaci, avvenuta nella battaglia di Novara nel 1849. Questa vittoria consolidò il ruolo del re nel Risorgimento italiano e segnò un momento importante nella lotta per l’indipendenza. La battaglia di Novara fu determinante per le sorti del Piemonte e contribuì a rafforzare l’identità nazionale. La memoria di questa vittoria viene spesso associata al nome di Pastengo, simbolo di successo e di progresso.

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Vittoria di Carlo Alberto sugli austriaci nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Pastrengo

Quando la definizione "Vittoria di Carlo Alberto sugli austriaci" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vittoria di Carlo Alberto sugli austriaci" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Pastrengo:

P Padova A Ancona S Savona T Torino R Roma E Empoli N Napoli G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vittoria di Carlo Alberto sugli austriaci" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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