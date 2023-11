La definizione e la soluzione di: Si allineano nel vigneto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FILARI

Significato/Curiosita : Si allineano nel vigneto

Alteterre occupa la regione costiera guineana, nel territorio di guinea, liberia e sierra leone, dove si allineano i sistemi montuosi del fouta djalon e dei... Alteterre occupa la regione costiera guineana,territorio di guinea, liberia e sierra leone, dovei sistemi montuosi del fouta djalon e dei... L'opera listata o opus vittatum è una tecnica edilizia romana nella quale il paramento del nucleo di cementizio della muratura è costituito da filari di laterizi alternati a filari di altri materiali (specialmente blocchetti di tufo poco più grandi dei mattoni nelle costruzioni della città di Roma e dintorni a partire dal IV secolo). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

