La definizione e la soluzione di: La prima sillaba in coreano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CO

Riferimento. il coreano è una lingua parlata nella penisola coreana. i nomi locali sono chosono (, ) o chosonmal (, ) in corea del nord... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

