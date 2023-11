La definizione e la soluzione di: È collegato a pozzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OLEODOTTO

Significato/Curiosita : E collegato a pozzi

Baby pozzi, pseudonimo di maria tamiko pozzi (genova, 1º giugno 1963), è un'ex attrice pornografica italiana. sorella minore di moana pozzi, con lei condivise... Baby, pseudonimo di maria tamiko(genova, 1º giugno 1963),un'ex attrice pornografica italiana. sorella minore di moana, con lei condivise... Un oleodotto è una conduttura particolare, utilizzata per il trasporto di idrocarburi allo stato liquido dai pozzi o dai centri di stoccaggio fino ai porti o alle raffinerie. Oltre al sistema di tubazioni, anche le stazioni di pompaggio e controllo fanno parte dell'oleodotto. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : È collegato a pozzi : collegato; pozzi; È collegato a una macchina da presa; È collegato all aeroporto; collegato secondo un certo ordine di metodo; collegato alla bombola fra i denti del sub; È collegato al giunto; La famosa pozzi ; Sono pozzi di scienza; Lo sono i pozzi trivellati; Era araba in un programma TV con Moana pozzi ; Lavorano in fondo ai pozzi ;

Cerca altre Definizioni