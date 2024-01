La definizione e la soluzione di: Collegato aggiunto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Economico (valore aggiunto), a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo finale del bene o del servizio stesso. nel valore aggiunto sono comprese...

Gli Allegati Tecnici alla Convenzione di Chicago, meglio conosciuti come Annessi ICAO, sono i documenti più importanti attraverso cui l'ICAO pubblica la propria attività normativa.

Alcuni annessi sono stati prodotti alla nascita stessa dell'organizzazione, mentre altri sono stati pubblicati successivamente, quando ritenuto necessario.

Gli annessi sono, ad oggi, 19:

Annesso 1: Licenze del personale

Annesso 2: Regole dell'aria

Annesso 3: Meteorologia

Annesso 4: Carte di navigazione

Annesso 5: Unità di misura da usarsi nelle comunicazioni terra/bordo/terra

Annesso 6: Operazioni degli aeromobili

Annesso 7: Marche di nazionalità e di immatricolazione degli aeromobili

Annesso 8: Aeronavigabilità degli aeromobili

Annesso 9: Facilitazioni

Annesso 10: Telecomunicazioni aeronautiche

Annesso 11: Servizi del traffico aereo

Annesso 12: Ricerca e soccorso

Annesso 13: Inchieste sugli incidenti aeronautici

Annesso 14: Aerodromi

Annesso 15: Servizio di informazioni aeronautiche

Annesso 16: Protezione ambientale

Annesso 17: Misure di sicurezza contro gli atti di interferenza illecita

Annesso 18: Misure di sicurezza per il trasporto aereo di merci pericolose

Annesso 19: Gestione della sicurezza (Safety Management).

Gli annessi contengono sia regole la cui adempienza è obbligatoria per gli Stati aderenti (Standard Practices), sia raccomandazioni (Recommended Practices) la cui applicazione è auspicata ai fini della standardizzazione mondiale.

Spesso le Recommended, con il passare del tempo, vengono elevate a Standards.

Oltre agli annessi, l'ICAO produce i cosiddetti Docs, che rappresentano i decreti attuativi degli annessi, i cui contenuti sono volontariamente generici e ampi.

I docs più importanti per piloti e controllori del traffico aereo sono:

Doc 7910: Indicatori di località

Doc 9432: Fraseologia

Doc 8585: Designatori compagnie aeree

Doc 4444: Gestione del traffico aereo

Doc 8643: Designatori tipi di aeromobili

Doc 8973: Contiene procedure dettagliate e linee guida che si pongono come punto di riferimento, non mandatario, per gli Stati membri nell'azione di adozione e aggiornamento dei rispettivi programmi nazionali di sicurezza. Un esempio potrebbe essere la gestione di un ordigno a bordo. È un documento strettamente riservato.

Riassunto Doc 8973: Procedure e linee guida per l'adozione e l'aggiornamento dei programmi nazionali di sicurezza.



Allo stesso modo ad esempio l'Annesso 11 stabilisce che le separazioni tra aeromobili sono ottenute verticalmente e orizzontalmente, mentre il Doc 4444 spiega che la minima separazione verticale tra aeromobili è di 1000 piedi, includendo le eccezioni a tale regola.

Tutti i documenti prodotti dall'ICAO vengono pubblicati in Inglese, Francese, Spagnolo, Russo, Cinese e Arabo.

Italiano

Aggettivo

annesso m sing

che è unito ad un bene immobile

Voce verbale

annesso

participio passato di annettere

Sillabazione

an | nès | so o an | nés | so

Pronuncia

IPA: /an'nsso/ o IPA: /an'nsso/

Etimologia / Derivazione

deriva da annettere

Sinonimi

adiacente, contiguo, unito, attaccato, legato, collegato, aggiunto, congiunto

(di documento) incluso, allegato, accluso

incluso, allegato, accluso (di territorio, stato) incorporato, occupato

Contrari