Brodo lungo e di sapore sgradevole

In minuscoli pezzi. andare ingiuggiole manifestare grande felicità. in origine "andare in(o broda)succiole": le giuggiole, ossia...

La memoria cache (in inglese cache memory, memory cache o CPU cache), in informatica, è una memoria veloce (rispetto alla memoria principale), relativamente piccola, non visibile al software e completamente gestita dall'hardware, che memorizza i dati più recentemente usati della memoria principale (MM - Main Memory) o memoria di lavoro del sistema.