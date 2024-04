La definizione e la soluzione di 7 lettere: Squadra di calcio bianconera. UDINESE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: L'Udinese Calcio, meglio nota come Udinese, è una società calcistica italiana con sede nella città di Udine. Formatosi come un club polisportivo nel 1896, che ne fa uno dei più antichi tuttora in attività del Paese, la sua sezione calcio fu istituita nel 1911. I suoi colori sociali sono il bianco e il nero, ripresi dallo stemma comunale; in ragione di tale accostamento cromatico, i giocatori guadagnarono il soprannome di bianconeri e di zebrette. A livello nazionale i migliori risultati sportivi risultano essere il raggiungimento della finale di Coppa Italia del 1922 e il secondo posto nel campionato di Serie A 1954-55, oltre alla vittoria ...

udinese m e f sing (pl.: udinesi)

che è attinente ad Udine

Sostantivo

udinese m solo sing

(linguistica) dialetto che si parla a ad Udine

Sillabazione

u | di | né | se

Pronuncia

IPA: /udi'nese/ o IPA: /udi'neze/

Etimologia / Derivazione

