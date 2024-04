La Soluzione ♚ L out del calcio La definizione e la soluzione di 13 lettere: L out del calcio. FALLO LATERALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su l out del calcio: Nel gioco del calcio, una rimessa laterale viene assegnata alla squadra avversaria del calciatore che per ultimo ha toccato il pallone prima che questo abbia interamente superato la linea laterale, sia a terra sia in aria. Essa è disciplinata dal punto 15 del regolamento. Altre Definizioni con fallo laterale; calcio; Il Platini del calcio; Bersagliano il portiere di calcio; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a L out del calcio

FALLO LATERALE

Lae verificata di 13 lettere per risolvere 'L out del calcio' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.