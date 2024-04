La Soluzione ♚ Piccolo lunario La definizione e la soluzione di 13 lettere: Piccolo lunario. CALENDARIETTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Piccolo lunario: Modena (, Mòdna in dialetto modenese) è un comune italiano di 185 009 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna. Nelle fonti le prime notizie su Modena risalgono alla guerra tra Romani e Boi che abitavano nell'area. Il centro fungeva da presidio militare anche prima della fondazione ufficiale della città da parte dei romani. La città, infatti, è stata ritualmente fondata nel 183 a.C., come colonia di diritto romano, dai triumviri Marco Emilio Lepido, Tito Ebuzio Parro e Lucio Quinzio Crispino i quali condussero da Roma duemila cittadini. Dal VI secolo Modena è una città ducale del Regno Longobardo (Ducati longobardi) al ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Modena (, Mòdna in dialetto modenese) è un comune italiano di 185 009 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna. Nelle fonti le prime notizie su Modena risalgono alla guerra tra Romani e Boi che abitavano nell'area. Il centro fungeva da presidio militare anche prima della fondazione ufficiale della città da parte dei romani. La città, infatti, è stata ritualmente fondata nel 183 a.C., come colonia di diritto romano, dai triumviri Marco Emilio Lepido, Tito Ebuzio Parro e Lucio Quinzio Crispino i quali condussero da Roma duemila cittadini. Dal VI secolo Modena è una città ducale del Regno Longobardo (Ducati longobardi) al ... calendario ( approfondimento) m sing (pl.: calendari) (astronomia) elenco di date, generalmente annuale, che regola un determinato periodo di tempo. Utilizzato sin dall'antichità per scandire il tempo, il calendario odierno è formato da mesi, settimane e giorni Sillabazione ca | len | dà | rio Pronuncia IPA: /kalen'darjo/ Etimologia / Derivazione dal latino calendarium ovvero "libro delle calende" Sinonimi almanacco, diario, lunario,

effemeride

( per estensione ) agenda, diario, programma, scadenzario

agenda, diario, programma, scadenzario ( per estensione ) (di un'attività) programmazione

programmazione anno, computo, datazione Parole derivate calendarista, calendarizzare Alterati (diminutivo) calendarietto Proverbi e modi di dire avere qualcosa in calendario

fare un calendario Altre Definizioni con calendarietto; piccolo; lunario; Non manca nell agendina; Piccolo seno di mare; Trasporta il piccolo nella borsa; Il Giorgio fra i fondatori del Piccolo Teatro di Milano; Sbarca felicemente il lunario; Cerca altre soluzioni cruciverba

CALENDARIETTO

Lae verificata di 13 lettere per risolvere 'Piccolo lunario' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.