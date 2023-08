Non manca nell agendina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non manca nell agendina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : CALENDARIETTO

Significato/Curiosità : Non manca nell agendina

Il calendarietto è un elemento essenziale nelle agendine e negli strumenti di pianificazione. Si tratta di un formato ridotto del calendario tradizionale, che consente di visualizzare in modo sintetico l'intero anno o un mese specifico. Questo elemento è spesso utilizzato per tenere traccia di date importanti, impegni e scadenze in modo rapido e pratico. Nei calendarietti, i giorni sono solitamente rappresentati in forma di griglia, e possono essere segnati con annotazioni brevi per indicare appuntamenti o eventi significativi. Questo strumento di organizzazione aiuta a pianificare attività future e a mantenere una visione d'insieme delle scadenze.

