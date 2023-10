La definizione e la soluzione di: Mitico re di Atene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : EGEO

Significato/Curiosita : Mitico re di atene

Tradizione antica attribuiva al mitico re cecrope; altri suoi sovrani leggendari furono egeo e teseo. inoltre in origine atene era una società tribale: infatti... Tradizione antica attribuiva alcecrope; altri suoi sovrani leggendari furono egeo e teseo. inoltre in origineera una società tribale: infatti... Il mar Egeo (in greco: a a, Egeo Pelagos, [e'eo 'pelaos], in turco: Ege Denizi) è un mare del mar Mediterraneo situato tra la parte meridionale della penisola balcanica e quella occidentale dell'Anatolia. A nordest è connesso con il mar di Marmara e quindi con il mar Nero attraverso lo stretto dei Dardanelli ed il Bosforo. Le isole egee si trovano al suo interno, mentre viene delimitato a sud dalle isole di Creta e Rodi. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 31 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Mitico re di Atene : mitico; atene; Il mitico re di Egina che mutò le formiche in uomini; mitico uccisore del Minotauro; Il mitico padre dei Titani; Il mitico re della Frigia che tramutava in oro ciò che toccava; Un mitico figlio del Caos; Città greca che fu a lungo rivale di atene ; Oppose per quasi 30 anni atene e Sparta; Gli oligarchi che governarono atene nel V secolo a C; Sorge ad atene ; Ad atene si dice efharistò;

Cerca altre Definizioni