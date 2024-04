La Soluzione ♚ Un film mitico La definizione e la soluzione di 9 lettere: Un film mitico. CULT MOVIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Un film mitico: Un film di culto (o anche film cult, film culto; in inglese cult movie o semplicemente cult) è un'opera cinematografica che ha superato il livello del successo per arrivare a quello di icona sociale, spesso al di là dei mezzi economici impiegati per produrla e in modo non correlato al suo successo o insuccesso, commerciale o di critica, al momento dell'uscita. L'espressione riguarda anche quelle pellicole che, pur non avendo avuto un grande successo popolare, hanno comunque un pubblico straordinariamente affezionato, che prova verso di esse una stima quasi paragonabile ad un'adorazione religiosa (da cui il termine culto), arrivando talvolta ... Altre Definizioni con cult movie; film; mitico; Il James dello storico film Gioventù bruciata; Una classifica di canzoni film o libri di grande successo; Fu il mitico fondatore di Troia; Un eroe come il mitico Giasone; Cerca altre soluzioni cruciverba

C

U

L

T

M

O

V

I

E

