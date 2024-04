La definizione e la soluzione di 5 lettere: Mantello del costume femminile musulmano. BURQA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il burqa, o burka (in urdu: , burqa, così come in arabo , burqa, o bourka, o burqu, ma anche chadri o paranja in Asia Centrale), è un capo d'abbigliamento usato prevalentemente dalle donne in Afghanistan e in Pakistan. Burqa è l'arabizzazione della parola persiana purda (parda) che significa "cortina", "velo", lo stesso significato cioè di hijab.

burkini ( approfondimento)

(abbigliamento) costume da bagno femminile che copre anche gambe, spalle e capelli

Etimologia / Derivazione

dalla contrazione di burka e bikini

Termini correlati

burqa, bikini

Varianti