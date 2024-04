La definizione e la soluzione di 8 lettere: Dispositivo che collega. AGGANCIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il rendezvous è una manovra effettuata da due oggetti in volo nello spazio, solitamente una navicella spaziale ed una stazione orbitante intorno alla Terra (indicati rispettivamente come "veicolo attivo" e "veicolo passivo", oppure nella terminologia inglese come "chaser" e "target"), avente come obiettivo l'avvicinamento degli stessi. Il termine è impropriamente, ma popolarmente utilizzato anche per indicare il raggiungimento di un pianeta, asteroide o altro oggetto celeste da parte di una sonda spaziale. La difficoltà di tale operazione è assai alta poiché la velocità orbitale e l'orbita devono coincidere perfettamente. Fine primario di ...

aggancio m sing (pl.: agganci)

(meccanica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu la linguetta della cintura di sicurezza non va mai inserita nel bloccetto d'aggancio di un'altra cintura (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Voce verbale

aggancio

prima persona dell'indicativo presente di agganciare

Sillabazione

ag | gàn | cio

Pronuncia

IPA: /ag'ganto/

Etimologia / Derivazione

derivazione di agganciare

Sinonimi