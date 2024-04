La Soluzione ♚ Sbocciate alla vita La definizione e la soluzione di 4 lettere: Sbocciate alla vita. NATE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sbocciate alla vita: Nathan Donald Diaz, detto Nate (Stockton, 16 aprile 1985) è un artista marziale misto statunitense. Combatte nella categoria dei pesi leggeri e pesi welter per l'organizzazione statunitense UFC, nella quale è stato un contendente al titolo nel 2012 quando sfidò senza successo il campione Ben Henderson. Nel 2007 ha vinto la quinta serie del reality show The Ultimate Fighter. Con 15 UFC bonus award, è a pari merito con Joe Lauzon il fighter con il maggior numero di questi riconoscimenti.Ha combattuto per il titolo dei pesi leggeri anche nella WEC, venendo tuttavia sconfitto da Hermes França. Ha inoltre lottato anche nelle promozioni ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Nathan Donald Diaz, detto Nate (Stockton, 16 aprile 1985) è un artista marziale misto statunitense. Combatte nella categoria dei pesi leggeri e pesi welter per l'organizzazione statunitense UFC, nella quale è stato un contendente al titolo nel 2012 quando sfidò senza successo il campione Ben Henderson. Nel 2007 ha vinto la quinta serie del reality show The Ultimate Fighter. Con 15 UFC bonus award, è a pari merito con Joe Lauzon il fighter con il maggior numero di questi riconoscimenti.Ha combattuto per il titolo dei pesi leggeri anche nella WEC, venendo tuttavia sconfitto da Hermes França. Ha inoltre lottato anche nelle promozioni ... nate femminile plurale di nato Sostantivo, forma flessa nate femminile plurale di nato Voce verbale nate participio passato femminile plurale le sono nate due gemelle Sillabazione nà | te Etimologia / Derivazione vedi nato Altre Definizioni con nate; sbocciate; vita; Scomunica; Bersagliano il portiere di calcio; Un alternativa a Malpensa; Fa vita contemplativa; Narra la vita di Gesù; Calcola un indice del costo della vita; Cerca altre soluzioni cruciverba

NATE

