La definizione e la soluzione di 6 lettere: Produce l auto Qashqai. NISSAN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Ebraico

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Nissan Motor Co., Ltd. ( , Nissan Jidosha) kabushiki gaisha) (commercializzata anche come Nissan Motor Corporation e spesso abbreviata Nissan), è una casa automobilistica multinazionale giapponese con sede a Nishi-ku, Yokohama. L'azienda è presente sul mercato automobilistico con i marchi Nissan, Infiniti e Datsun. Conosciuta sul mercato italiano soprattutto per i suoi fuoristrada, per la citycar Micra e per il crossover Qashqai, è la seconda casa automobilistica giapponese più grande dopo la Toyota. Fa parte del gruppo Renault ed è presieduta da Jean-Dominique Senard. Dal 1999 Nissan fa parte della Renault-Nissan-Mitsubishi ...

Nissan, primo mese del Calendario Ebraico

Pronuncia

nissàn