La Soluzione ♚ Si allacciano in auto La definizione e la soluzione di 7 lettere: Si allacciano in auto. CINTURE - CINTURE DI SICUREZZA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si allacciano in auto: Allacciate le cinture è un film del 2014 diretto da Ferzan Özpetek. Il film ha un cast corale che vede tra gli interpreti principali Kasia Smutniak, Francesco Arca e Filippo Scicchitano. Italiano Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Allacciate le cinture è un film del 2014 diretto da Ferzan Özpetek. Il film ha un cast corale che vede tra gli interpreti principali Kasia Smutniak, Francesco Arca e Filippo Scicchitano. cinture ( approfondimento) f pl plurale di cintura Sillabazione cin | tù | re Etimologia / Derivazione deriva da cintura Sinonimi cinghie, cinte, cinturoni, fasce, fusciacce

( senso figurato ) (di monti) cinte, cerchie, anelli, corone

cinte, cerchie, anelli, corone (di città) periferie, hinterland, dintorni Altre Definizioni con cinture; allacciano; auto; Si devono allacciare in auto; Veloci auto della Polizia; C è chi soffre quello d auto;

CINTURE

La soluzione verificata di 7 lettere per risolvere 'Si allacciano in auto' è.