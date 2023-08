La festa che precede il giorno dei morti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La festa che precede il giorno dei morti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : OGNISSANTI

Significato/Curiosita : La festa che precede il giorno dei morti

[giorno]») è la festa cristiana che celebra l'effusione dello spirito santo, dono di gesù, e la nascita della chiesa. cade nel cinquantesimo giorno a... "ognissanti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ognissanti (disambigua). il giorno di tutti i santi, noto anche come ognissanti, è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La festa che precede il giorno dei morti : festa; precede; giorno; morti; Grande festa della cristianità; festa nte allegro; La città lombarda con la festa del torrone; Passata la festa lo santo; Manifesta zione corale rapida e improvvisa ing; Far credere che un atto sia stato stilato in precede nza; precede o segue un lungo week-end; precede tte l Iva; precede il sigma; precede il Natale; Si deve fare il giorno di un intervento chirurgico; Viaggia ogni giorno per raggiungere l ufficio; In TV e era quello del giorno dopo; Roberta Petrelluzzi ci passa un giorno su Rai3; Mangiare a mezzogiorno ; Lo varcavano i morti per entrare nell Ade; morti ficare trattare male; morti ficante insuccesso; morti ficare avvilire; La famiglia con Gomez e morti cia;

Cerca altre Definizioni