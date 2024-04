La Soluzione ♚ Ha riprovevoli abitudini La definizione e la soluzione di 7 lettere: Ha riprovevoli abitudini. VIZIOSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ha riprovevoli abitudini: Aggettivo Significato e Curiosità su vizioso m sing che preferisce i vizi che ha dei difetti Sostantivo vizioso m sing (pl.: viziosi) individuo che abbonda nei vizi Sillabazione vi | zió | so Pronuncia IPA: /vit'tsjoso/ o IPA: /vit'tsjozo/ Etimologia / Derivazione dal latino vitiosus Sinonimi depravato, degenerato, pervertito

corrotto, sregolato, traviato, licenzioso

errato, imperfetto, difettoso, inesatto Contrari morale, virtuoso

morigerato, temperante

corretto Altre Definizioni con vizioso; riprovevoli; abitudini; Le abitudini che i turisti devono rispettare; Studia le abitudini degli animali; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Ha riprovevoli abitudini

VIZIOSO

V

I

Z

I

O

S

O

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Ha riprovevoli abitudini' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.