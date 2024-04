La definizione e la soluzione di 7 lettere: Mostrare un documento personale. ESIBIRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

esibire (vai alla coniugazione)

mostrare, presentare ostentare, mettere in mostra (raro) offrire, proporre

Sillabazione

e | si | bì | re

Etimologia / Derivazione

dal latino exhibere cioè "mostrare ad altri, tirar fuori"

Sinonimi

additare, esporre, far vedere, mettere in mostra, mostrare, offrire, ostentare, presentare, produrre, sbandierare, sciorinare, sfoggiare

Contrari

celare, nascondere, occultare, tenere nascosto

Parole derivate

esibirsi

Termini correlati