La definizione e la soluzione di 5 lettere: Luogo d approdo per navi. SCALO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Uno scalo è un luogo di traffico marittimo, aereo o ferroviario. In un aeroporto, in una stazione ferroviaria, in un porto è una zona deputata ad una determinata funzione (scalo passeggeri, scalo merci). Nel caso degli scali ferroviari, spesso in Italia la parola "scalo" entra a comporre toponimi dei luoghi ove si trovano le frazioni di un centro abitato in cui è situata la stazione del centro principale. Esempi ne sono: Chieti scalo, Latina Scalo, Orte Scalo, Monterotondo Scalo In particolare, nei porti si usano i seguenti termini: scalo di alaggio: piano inclinato dove si tirano a secco le navi, per effettuare lavori di manutenzione, ...

scalo ( approfondimento) m sing (pl.: scali)

(architettura) (aeronautica) (marina) (tecnologia) approdo per imbarcazioni o per aeromobili

Voce verbale

scalo

prima persona singolare dell'indicativo presente di scalare

Sillabazione

scà | lo

Pronuncia

IPA: /skalo/

Etimologia / Derivazione

dal latino scala cioè "scala"

Sinonimi

molo, banchina, approdo, attracco, ancoraggio, imbarcadero

porto, aeroporto, stazione

(di navi, aerei) (ingegneria) sosta, tappa, sbarco, fermata

