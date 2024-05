La Soluzione ♚ Un punto di approdo per navi La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MOLO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un punto di approdo per navi. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un punto di approdo per navi: La cui importanza dal punto di vista del commercio marittimo è quindi determinata dal tonnellaggio mercantile totale delle navi battenti la sua bandiera... Il molo è una costruzione situata su un oceano, mare, lago o fiume, che si protende dalla terraferma verso lo specchio acqueo, la cui funzione principale è quella di fungere da ormeggio alle imbarcazioni per consentire la discesa sulla terraferma dei passeggeri e/o lo scarico delle merci al riparo del moto ondoso. Può essere costruito con materiali diversi: i più frequenti sono pietre o cemento; in particolare, per i lati esposti al moto ondoso è molto frequente l'utilizzo di tetrapodi in cemento armato. I moli costruiti su palafitte o galleggianti si chiamano invece pontili. Spesso nel punto più estremo di un molo sorge un fanale di ...

Altre Definizioni con molo; punto; approdo; navi;