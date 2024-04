La definizione e la soluzione di 5 lettere: Forma provincia con la Brianza. MONZA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Monza (AFI: /'mona/; Monscia in dialetto monzese, ['mua]) è un comune italiano di 123 121 abitanti, capoluogo della provincia di Monza e della Brianza in Lombardia e centro di una delle aree più produttive d'Europa. È il terzo comune della regione Lombardia per popolazione, preceduto da Milano e da Brescia. In epoca romana è attestata come Moguntiacum (Joannes Georgius Graevius, Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae: Ligurum et Insubrum, seu Genuensium et Mediolanensium), ma altri autori segnalano il vicus di Modicia, anche se nel territorio monzese sono state rinvenute testimonianze di presenze umane molto anteriori. Monza si ...

Monza ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) capoluogo di provincia della regione Lombardia in Italia

Sillabazione

Mon | za

Pronuncia

IPA: /'montsa/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

Dal latino Moguntiacum

Parole derivate