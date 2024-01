La Soluzione ♚ Se ne fanno molti in Brianza

La definizione e la soluzione di: Se ne fanno molti in Brianza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Se ne fanno molti in brianza: occupa il settore più propriamente detto della bassa brianza, la parte maggiore della brianza comasca e parte del meratese. questa porzione pianeggiante... Curiosità su: occupa il settore più propriamente detto della bassa brianza, la parte maggiore della brianza comasca e parte del meratese. questa porzione pianeggiante... Un mobile (collettivo mobilia) è un oggetto che costituisce l'arredamento di una casa o di locali adibiti ad altra attività umana (come gli uffici). Sono mobili le sedie, i divani, ecc. nonché i contenitori per suppellettili, abiti, documenti, biancheria o altri oggetti. Il termine mobile evidenzia la possibilità di spostare, trasferire e ricollocare tali oggetti in altre parti degli edifici o in altre abitazioni (trasloco). Le primitive funzioni erano volte a proteggere e conservare i cibi dall'attacco degli insetti e dagli animali (anche domestici), a contenere gli abiti non indossati con particolare riferimento a quelli tessili, a svolgere più agevolmente le operazioni familiari o artigianali divenute più frequenti con il progredire delle tecniche. Italiano Aggettivo, forma flessa mobili m e f pl plurale di mobile oggigiorno i dispositivi mobili più diffusi sono smartphone e tablet Sostantivo, forma flessa mobili m pl plurale di mobile ha comprato dei mobili Sillabazione mò | bi | li Etimologia / Derivazione vedi mobile Sinonimi (aggettivo) movibili, spostabili, non fissi, portatili, trasportabili

intercambiabili, sostituibili

( senso figurato ) volubili, incostanti, mutevoli, non rigidi, molto espressivi

pezzi dell'arredamento, suppellettili, arredamento, arredo

