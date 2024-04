La Soluzione ♚ C è dove e è folla La definizione e la soluzione di 5 lettere: C è dove e è folla. GENTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. C e dove e e folla: Gente – sinonimo di "popolo", inteso come gruppo umano che si autopercepisce con caratteristiche comuni Gente – traduzione di gens, gruppo di famiglie nell'antica Roma Gente – rivista italiana Gente – singolo di Laura Pausini dall'album Laura del 1994. Gente – commedia di Alan Bennett del 2012 Sostantivo Significato e Curiosità su: Gente – sinonimo di "popolo", inteso come gruppo umano che si autopercepisce con caratteristiche comuni Gente – traduzione di gens, gruppo di famiglie nell'antica Roma Gente – rivista italiana Gente – singolo di Laura Pausini dall'album Laura del 1994. Gente – commedia di Alan Bennett del 2012 gente ( citazioni) f coll (pl.: genti) insieme di persone: camminiamo tra la gente, c'era tanta gente al cinema, sono solo chiacchiere della gente; popolo o nazione: la gente italiana, le genti dell'estremo oriente; stirpe, famiglia nel senso più largo del termine; la gens dell'antica Roma: ecco la mia gente , siete di gente nobile ;

, ; gente Claudia: la gens dei Claudii; (marina) (aeronautica) parte dell'equipaggio: gente di guardia : la parte dell'equipaggio in servizio armato;

: la parte dell'equipaggio in servizio armato; gente franca : la parte dell'equipaggio in libera uscita;

: la parte dell'equipaggio in libera uscita; gente di bordo : la parte dell'equipaggio in servizio sulla nave;

: la parte dell'equipaggio in servizio sulla nave; gente dell'aria: la parte dell'equipaggio in servizio sull'aereo; per gli usi al plurale vedi genti Sillabazione gèn | te Pronuncia IPA: /'dn.te/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino gens ossia stirpe, insieme di famiglie legate per tradizione o genealogia allo stesso progenitore; termine in relazione con genus ossia "genere" e con la radice indoeuropea *gen- con senso di procreare (confronta con genitore), da cui *gnasco voce antica per nasco "nascere", e anche il greco antico (ghynèe) ossia "donna", "femmina", creatura in grado di procreare Citazione {{Quote La maggior parte della gente è altra gente. Le loro idee sono opinioni altrui, la loro vita un'imitazione, le loro passioni una citazione |Oscar Wilde}} Sinonimi ( antico ) congiunti, discendenza, famiglia, gruppo parentale, parentela,parenti, stirpe

congiunti, discendenza, famiglia, gruppo parentale, parentela,parenti, stirpe etnia, nazione, popolazione, popolo,razza

calca, moltitudine, moltitudine di persone, persone, ressa,

adunanza, affluenza, folla, frotta, gruppo

opinione pubblica, pubblico,

stato; cittadini

Parole derivate gentese, salvagente, sfollagente

Termini correlati agnato, benigno, cognato, eterogeneo, endogenia, Eugenio, gemino, gemma, genealogia, genere, genero, genesi, genetliaco, genia, genio, genuino, germe, indigeno, ingenito, ingenuo, maligno, nascere, omogeneo, progenie, teogonia Alterati ( peggiorativo ) gentaccia, gentaglia, gentame

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'C è dove e è folla' è.