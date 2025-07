Accorre in aiuto nei cruciverba: la soluzione è Gente

GENTE

Curiosità e Significato di Gente

Approfondisci la parola di 5 lettere Gente: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Gente? Accorre in aiuto significa intervenire prontamente per aiutare qualcuno in difficoltà. La parola gente si riferisce a un insieme di persone, spesso generico e collettivo. È un termine che indica la comunità o il pubblico, rappresentando chi ci circonda e può essere chiamato ad agire o ricevere aiuto. In sostanza, parlando di gente, si fa riferimento a tutte le persone coinvolte in una situazione sociale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Accorre alle grida d aiutoGarantisce l aiuto agli automobilisti 24 ore su 24Un aiuto moraleUn aiuto a LondraSi dà in aiuto

Come si scrive la soluzione Gente

Se "Accorre in aiuto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A I O M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NAOMI" NAOMI

