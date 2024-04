La definizione e la soluzione di 7 lettere: Le domande di chi si appella. RICORSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Il ricorso gerarchico è una istanza interna stragiudiziale rivolta contro la pubblica amministrazione per gli atti amministrativi.Si vuole distinguere tra ricorso gerarchico proprio, esperibile nei confronti di un organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l’atto oggetto di impugnazione e ricorso gerarchico improprio, presentato verso organi che non hanno autorità gerarchicamente superiori come per esempio gli organi collegiali.

ricorsi m pl

plurale di ricorso (raro) mestruazioni

Voce verbale

ricorsi

participio passato plurale di ricorrere prima persona singolare dell'indicativo passato remoto di ricorrere

Sillabazione

ri | cór | si

Pronuncia

/ri.'kor.si/

Etimologia / Derivazione

Tutte le voci derivano, direttamente o indirettamente, dal verbo latino "recurro" nei suoi vari significati;

il participio passato maschile plurale viene dalla forma corrispondente all'accusativo " recursos " (attraverso il volgare " *recorsoj "), vedi ricorrere per i vari significati; in particolare il senso "mestruazioni" è la sostantivazione del participio passato maschile plurale e significa dunque "ciò che avviene periodicamente";

" (attraverso il volgare " "), vedi ricorrere per i vari significati; in particolare il senso "mestruazioni" è la sostantivazione del participio passato maschile plurale e significa dunque "ciò che avviene periodicamente"; il plurale del nome può essere direttamente la sostantivazione del participio passato maschile plurale, oppure può venire dal sostantivo derivato " recursus " nella forma dell'accusativo plurale recursus , attraverso il volgare *recorsoj ; vedi ricorso;

" nella forma dell'accusativo plurale , attraverso il volgare ; vedi ricorso; l'indicativo passato remoto in prima persona singolare viene dalla forma corrispondente "recursi"

Sinonimi

richiesti

( diritto ) appelli

appelli corsi, cose, mestruazioni (2)

Termini correlati