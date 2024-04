La Soluzione ♚ Annoiare con domande La definizione e la soluzione di 10 lettere: Annoiare con domande. ASFISSIARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Annoiare con domande: Jurassic World - Il regno distrutto (Jurassic World: Fallen Kingdom) è un film del 2018 diretto da Juan Antonio Bayona. La pellicola, sequel di Jurassic World (2015), è il quinto capitolo del franchise di Jurassic Park. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Jurassic World - Il regno distrutto (Jurassic World: Fallen Kingdom) è un film del 2018 diretto da Juan Antonio Bayona. La pellicola, sequel di Jurassic World (2015), è il quinto capitolo del franchise di Jurassic Park. asfissiare (vai alla coniugazione) ammazzare per asfissia (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione a | sfis | sià | re Pronuncia IPA: /asfis'sjare/ Etimologia / Derivazione deriva da asfissia Sinonimi soffocare, togliere il respiro, togliere l'aria

( senso figurato ) annoiare, assillare, infastidire, molestare, opprimere, seccare, tampinare, tormentare

soffocarsi Contrari preservare, salvare

( senso figurato ) deliziare, dilettare, divertire, piacere, rallegrare

fiatare, respirare, rifiatare,

La risposta verificata di 10 lettere per risolvere 'Annoiare con domande' è ASFISSIARE. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.