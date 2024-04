La Soluzione ♚ Cordiale semplicità La definizione e la soluzione di 7 lettere: Cordiale semplicità. BONOMIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Cordiale semplicita: Ivànoe Bonomi (Mantova, 18 ottobre 1873 – Roma, 20 aprile 1951) è stato un avvocato, giornalista e politico italiano. Sostantivo Significato e Curiosità su: Ivànoe Bonomi (Mantova, 18 ottobre 1873 – Roma, 20 aprile 1951) è stato un avvocato, giornalista e politico italiano. bonomia f sing(pl.: bonomie) caratteristica di chi è mite e semplice Sillabazione bo | no | mì | a Pronuncia IPA: /bono'mia/ Etimologia / Derivazione dal francese bonhomie che deriva da bonhomme cioè "buonuomo" Sinonimi benignità, cordialità, mitezza, bonarietà Contrari asprezza, malignità Termini correlati ingenuità Altre Definizioni con bonomia; cordiale; semplicità; Mitezza bontà; Allegro e cordiale; Cordiale ed entusiastico; Moderazione o semplicità; Semplicità di atteggiamenti; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Cordiale semplicità

BONOMIA

B

O

N

O

M

I

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Cordiale semplicità' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.