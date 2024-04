La Soluzione ♚ Sudate per una corsa La definizione e la soluzione di 9 lettere: Sudate per una corsa. ACCALDATE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sudate per una corsa: Emily Elizabeth Dickinson (Amherst, 10 dicembre 1830 – Amherst, 15 maggio 1886) è stata una poetessa statunitense, considerata tra i maggiori lirici moderni. Aggettivo Significato e Curiosità su: Emily Elizabeth Dickinson (Amherst, 10 dicembre 1830 – Amherst, 15 maggio 1886) è stata una poetessa statunitense, considerata tra i maggiori lirici moderni. accaldata f sing femminile di accaldato Voce verbale accaldata participio passato femminile di accaldarsi Sillabazione ac | cal | dà | ta Etimologia / Derivazione (aggettivo) vedi accaldato

vedi accaldato (voce verbale)vedi accaldarsi Sinonimi calda, sudata

(senso figurato) infervorata, accalorata, scalmanata Contrari rinfrescata, infreddolita, intirizzita

La risposta a Sudate per una corsa

ACCALDATE

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Sudate per una corsa' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.