La Soluzione ♚ Spazza il sereno dal cielo La definizione e la soluzione di 13 lettere: Spazza il sereno dal cielo. ANNUVOLAMENTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

la cataratta gli annuvolava la vista, ma era ancora in grado di riconoscerci Sillabazione an | nu | vo | là | re Pronuncia IPA: /an.nu.vo'la.re/ Etimologia / Derivazione dal latino annubilare, infinito presente attivo di annubilo, composto di ad- e nubilo, a sua volta derivato da nubilus, "nuvoloso", e/o da nubilum, "nube" Sinonimi (coprire di nuvole) offuscare, oscurare

(togliere chiarezza di visione o lucidità di pensiero) annebbiare, offuscare, oscurare, ottenebrare Parole derivate (riflessivo) annuvolarsi

