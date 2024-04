La definizione e la soluzione di 5 lettere: Un rivale di Djokovic. NADAL Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Catalano

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Rafael Nadal Parera, detto Rafa (Manacor, 3 giugno 1986), è un tennista spagnolo. In virtù dei record, dei titoli conseguiti e del potente e completo repertorio di gioco, è riconosciuto come uno dei migliori tennisti di sempre, nonché uno dei più grandi atleti nella storia dello sport.Con 22 successi su 30 finali disputate, è il secondo uomo più vincente nelle prove del Grande Slam dietro a Novak Ðokovic, in carriera ha conquistato: 14 Roland Garros (record assoluto), 4 US Open, 2 Wimbledon e 2 Australian Open. Assieme a Roy Emerson, Rod Laver e Novak Ðokovic, è uno dei soli quattro tennisti capaci di aggiudicarsi almeno due volte tutti i ...

