La definizione e la soluzione di 7 lettere: Lo rimuove l igienista dentale. TARTARO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Tartaro (in greco antico: ta, Tártaros) indica, nella Teogonia di Esiodo, il luogo inteso come la realtà tenebrosa e sotterranea (katachthònia), e quindi il dio che lo personifica, venuto a essere dopo Caos e Gea. Zeus vi rinchiuse i Titani, stirpe divina e padri degli dei dell'Olimpo, dopo averli sconfitti a seguito della Titanomachia. Lì, inoltre, si trovavano altri mostri come, ad esempio, le Arai, ma anche mortali puniti per i loro gravi misfatti come Tantalo (re della Lidia, punito dagli dèi per le sue colpe con una fame e una sete insaziabili: sebbene avesse accanto a sé frutti e acqua, non appena tentava di afferrarli questi ...

tartaro ( approfondimento) m sing

che appartiene ad una popolazione turca compresa tra l'Europa orientale e la Mongolia

Sostantivo

tartaro ( approfondimento)

(mitologia) zona più abissale dell'oltretomba (chimica organica) derivato dell'acido tartarico (medicina) deposito di sali di calcio nella bocca

Sillabazione

tàr | ta | ro

Pronuncia

IPA: / 'tartaro/

Etimologia / Derivazione

dal latino medievale tartar

Sinonimi

tataro, mongolo

( mitologia ) aldilà, oltretomba

aldilà, oltretomba (letterario) averno

averno ( per estensione ) inferno

inferno gromma, gruma, incrostazione

Parole derivate

detartaggio, tartarico

Varianti