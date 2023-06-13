Se è dentale rimuove placca e tartaro

SOLUZIONE: PULIZIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Se è dentale rimuove placca e tartaro" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Se è dentale rimuove placca e tartaro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Pulizia? La pulizia dentale è un trattamento che elimina residui di cibo, placca e tartaro dai denti, contribuendo a mantenere bocca sana e prevenire problemi come carie e gengivite. Questo procedimento è fondamentale per la salute orale e si svolge regolarmente presso il dentista, assicurando un sorriso più brillante e duraturo. La cura dei denti attraverso questa pratica aiuta anche a prevenire odori sgradevoli e mantenere un alito fresco.

La soluzione associata alla definizione "Se è dentale rimuove placca e tartaro" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Se è dentale rimuove placca e tartaro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pulizia:

P Padova U Udine L Livorno I Imola Z Zara I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Se è dentale rimuove placca e tartaro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

